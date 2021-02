Daria Kasatkina schrijft Phillip Island Trophy op palmares na driesetter

De Phillip Island Trophy was een herkansing voor de speelsters die in de eerste week van de Australian Open het onderspit moesten delven. Voor hun terugvlucht naar huis konden de deelnemers hun quarantaine van 14 dagen op die manier makkelijker overbruggen.

Uiteindelijk was het dus Daria Kasatkina die aan het langste eind trok. In de finale versloeg ze de Tsjechische Bouzková, die in de halve finale Bianca Andreescu nog uit het toernooi kegelde.

In het dubbeltoernooi ging de eindwinst dan weer naar Ankita Raina en Kamilla Rakhimova. Zij versloegen Anna Blinkova en Anastasia Potapova na een supertiebreak (2-6, 6-4 en 10/7 ).