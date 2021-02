Aslan Karatsev blijft iedereen verbazen: debutant staat in de halve finales

Terwijl Grigor Dimitrov de Rod Laver Arena met een pijnlijke grimas en al mankend verliet, zocht Aslan Karatsev naar woorden. "Dit is gewoon ongelofelijk", stamelde hij.

"Het begin van mijn match was erg moeizaam. Ik was zeer nerveus en het was heet. Maar ik kon me herpakken en ik zag ook hoe Dimitrov last had van een blessure. De halve finale? Daar durf ik nu nog niet aan te denken."