Wat een domper: sterke Kirsten Flipkens slaat haar enkel om en moet opgeven

Kirsten Flipkens had in de eerste ronde vertrouwen getankt met een zege tegen Laura Siegemund en speelde ook complexloos tegen eerste reekshoofd Sofia Kenin, de nummer 4 van de wereld.

Beide speelsters hadden het in de 1e set wel ontzettend moeilijk op hun eigen opslag. Flipkens verloor 4 keer haar eigen opslag, maar ging op haar beurt 5 keer door de service van Kenin. Ze won de set in stijl, met een lovegame op de opslag van Kenin: 7-5.

In set 2 had Kenin de bovenhand na een break in het 5e spelletje, maar Flipkens dwong 3 breakpunten af in het 9e spel. En toen ging het mis voor de Belgische, die achteruit liep om een hoge bal te pakken en bij het neerkomen haar enkel verzwikte door een reclamebord.

Flipkens werd nog even verzorgd op de baan, maar het was snel duidelijk dat de blessure te ernstig was om nog voor te spelen. Het is nu afwachten wat voor Flipkens de gevolgen zullen zijn van deze blessure.