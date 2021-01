David Goffin redt 5 matchpunten: "Mooi om met zo'n gevecht te beginnen"

In de beslissende set stond er geen maat op Goffin, al moest hij vooral in het 4e spelletje overuren draaien om een break te forceren.

In de eerste set forceerde hij de eerste break, maar daarna moest Goffin zijn service drie keer aan zijn tegenstander laten: 6-3 was het verdict.

De Fransman mocht dus niet te veel geheimen hebben voor onze landgenoot, maar Goffin was niet bij de les in zijn eerste optreden van 2021.

"Mooi om te beginnen met zo'n gevecht en het te winnen"

"Ik probeerde alles tot het einde te geven", vertelde hij over de matchballen. "Ik zat in een klein hoekje. Dat spel lag heel dicht bij elkaar. Ik wist dat bij 5-5 in set 2 alles nog mogelijk was. Je moet erin geloven. Dat is het belangrijkste. Soms is er niet veel nodig."

"Ik kende heel wat hoogtes en laagtes, maar ben vooral content met de manier waarop ik geknokt heb. Ook al had ik 1,5 set nodig om in de match te geraken, ik voelde me steeds beter en heb heel goed gespeeld in set 3."

"Het was natuurlijk een heel moeilijke match, ook voor Pierre-Hugues moet dit wel niet makkelijk zijn. Maar beter hier dan op een grandslam- of ander groot toernooi."

"In bubbel met Dimitrov om Australian Open voor te bereiden"

Na het Turkse toernooi vliegt Goffin richting Melbourne, waar hij net als de rest van de tenniswereld 2 weken quarantaine moet respecteren.

Goffin mag zijn coach Germain Gigounon, zijn fysiektrainer Fabien Bertrand en zijn verloofde Stéphanie meenemen.

Wie in Australië ook tot de bubbel van Goffin zal behoren, is de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP-19). Die keuze is goed overdacht. "We waren allebei in Monaco en ik vond dat geen slecht idee", legt Goffin uit.

"We trainen dikwijls samen en verstaan elkaar goed. Ik vind het fijn om met Dimitrov te trainen, hij kan alles met een bal en heeft een gevarieerd spel. We kunnen langere of kortere trainingen doen."

"Samen met zijn coach hebben we een goede verstandhouding waarop we willen werken. Het moet voor alle partijen bevredigend zijn. Het is heel natuurlijk gegaan. Ik heb het hem gevraagd en hij heeft onmiddellijk ja gezegd."

Goffin en Dimitrov kwamen elkaar op de ATP Tour ook al 10 keer tegen. Onder meer in de finale van de Masters in 2017 trok de Bulgaar aan het langste eind.