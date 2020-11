Zverev houdt zich in leven op ATP Finals, Schwartzman slikt 2e verlies

Zverev, de laureaat van de ATP Finals in 2018, had maandag zijn openingsmatch tegen Daniil Medvedev met 2 sets verloren, net als Schwartzman tegen Novak Djokovic. Dus speelden de 2 voor hun verlengd verblijf in de O2 Arena.

Zverev kon al zijn ervaring uitspelen tegen debutant Schwartzman. De Duitser kende wel wat dipjes, maar finaal overpowerde hij de Argentijn. Die had net als tegen Djokovic voor een snelle break gezorgd, waarna hij evenwel wegzakte en de set aan Zverev moest laten: 6-3.

Sprankelen deed hun partij niet en bij 3-1 in set 2 leek Zverev op weg naar een simpele overwinning. Plots leek de focus van het 5e reekshoofd evenwel weg, waardoor het 8e reekshoofd 5 van de 6 volgende games kon winnen: 4-6.

In de beslissende set was Zverev weer helemaal bij de les. Een dubbele break - eentje bij 5-2 - volstond. Schwartzman had wel een kans laten liggen om te rebreaken.

Vanavond treft Djokovic Medvedev in de andere match. De winnaar is zeker van een ticket voor de halve finales.