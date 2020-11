Thiem neemt revanche op Tsitsipas voor verloren finale op vorige ATP Finals

De laatste match van de ATP Finals van 2019 was meteen ook de eerste match van de ATP Finals van 2020. Opnieuw waren beide protagonisten aan elkaar gewaagd.

Tsitsipas leek op weg naar winst in de tiebreak van set 1, maar bij een 4-1-stand walste Thiem hem nog voorbij. Een vroege break in de 2e set kon de Griekse titelverdediger wel verzilveren, maar Thiem bakte hem een koekje van eigen deeg toen hij in set 3 zélf meteen door de opslag van Tsitsipas ging en niet meer omkeek.

"Het is belangrijk goed van start te gaan", zei Thiem. "Het was een zware match, we serveerden allebei sterk."