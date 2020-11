Elise Mertens wint marathonmatch tegen Vera Zvonareva in Linz

Mertens begon het best aan de partij en liep met een dubbele break 4-1 uit. Even was er nog een hapering maar onze landgenote serveerde de eerste set na bijna 3 kwartier toch vlot uit.

In set 2 haperde de opslag van onze landgenote, als nummer 21 van de wereld het 2e reekshoofd in Linz. Ze stond in een mum 0-4 achter. In tennis moet elk punt evenwel verdiend worden en Mertens sloop almaar dichterbij. Ze brak 2 keer terug tot 5-4 en leek het momentum te pakken te hebben.

Tot ze 0-40 achterkwam op haar eigen opslag. Die 3 setballen voor Zvonareva werkte ze evenwel proper weg: 5-5. In het volgende spelletje liet ze 4 breakballen liggen om te kunnen serveren voor de match. Het was Zvonareva die een 5e setbal benutt na 1 uur en 5 minuten.

Mertens was niet van de kaart, integendeel, ze krikte haar opslagpercentage omhoog en liep op haar beurt 4-0 uit. Twee kansen op 5-0 liet ze liggen, waardoor het nog even spannend werd. Maar na een rebreak was de eerste matchbal de goeie.

Bij de laatste 8 wacht Mertens een andere Russin, Veronika Koedermetova (WTA 46), het vijfde reekshoofd. Zij haalde het in haar 2e ronde in 3 sets (6-4, 1-6, 6-3) van de Nederlandse Arantxa Rus (WTA 72).

Het wordt de 3e ontmoeting tussen Koedermetova en Mertens. Onze landgenote won de vorige duels.