Migraine nekt Alison Van Uytvanck in Parijs: ze geeft op in 2e ronde

"Ik heb migraine, mijn COVID-test was negatief"

"Ik heb migraine", verduidelijkte Van Uytvanck. "Dat heb ik nu al vier, vijf dagen en ik voel me niet goed. Mijn hoofd draaide en ik vond geen energie. Dat was al voor de wedstrijd het gevoel. Ik weet niet wat me overkomt."

"Mijn polsslag is ook zeer hoog. Soms gaat het weg wanneer ik tennis, soms komt het terug. Gisteren voelde ik het ook in het dubbel. Ik vond geen oplossingen en had geen energie. In België ga ik mijn bloed testen."

Een coronabesmetting sluit Van Uytvanck uit. "Neen, het is niet COVID. Mijn test gisteren was opnieuw negatief. De dokter kan er weinig aan doen. Er zijn geen mirakeloplossingen voor dit probleem. Hij stelde voor wat suiker te nemen, maar dat had ik allemaal al geprobeerd."