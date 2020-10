Lucky loser Sonego stunt en mept Djokovic naar huis in Wenen

Voor de 25-jarige Sonego is dit misschien wel de mooiste zege uit zijn carrière tot nu toe. Hij kwam op de hoofdtabel terecht als lucky loser, maar tegen Djokovic was er in zijn spel geen twijfel te bespeuren. En aan de overkant van het vertoonde de Serviër wel tekenen van zwakte.

Sonego nam de partij meteen in handen en na iets meer dan een uur had hij de klus al verrassend geklaard. Het is de eerste keer ooit dat Djokovic struikelt over een lucky loser.

Een lichtpuntje wel voor Djokovic: de 33-jarige Serviër is ondanks de nederlaag zeker dat hij het jaar als nummer 1 van de wereld zal afsluiten. Hij doet dat voor de zesde keer en evenaart daarmee het record van de Amerikaan Pete Sampras.