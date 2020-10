Franse wildcard (ATP-239) verrast ex-laureaat Wawrinka op Roland Garros

Het Parijse publiek heeft zijn hart kunnen ophalen met de stunt van de 20-jarige Hugo Gaston. De wildcardspeler beschaamt het vertrouwen niet: na een strijd van 3 uur en 15 minuten knokte hij zich in de 3e ronde voorbij de Zwitser Stan Wawrinka (35). Wawrinka won het toernooi in 2015 en is nummer 17 van de wereld, Gaston staat 222 plaatsen lager.