Argentijnse Podoroska in de voetsporen van Dewulf naar halve finales

Nadia Podoroska is al 23 jaar, maar ze had tot voor Roland Garros maar 1 match op een grandslamtoernooi gespeeld. In 2016 verloor ze in de eerste ronde van de Estse Kontaveit.

Maar in deze uitzonderlijke editie van Roland Garros kan blijkbaar alles, dus ook een onwaarschijnlijke run van de nummer 131 van de wereld.

Terwijl zowat iedereen ervan uitging dat het sprookje van Podoroska zonder twijfel zou eindigen tegen Elina Svitolina, de nummer 5 van de wereld, had de Argentijnse daar zelf andere gedachten over. Svitolina wist zich geen raad met het spel van Podoroska en dan vooral met haar geliefkoosde dropshots.

Na 1 uur en 19 minuten was het pleit al beslecht. Podoroska is de eerste qualifier in de halve finales van Roland Garros sinds Filip Dewulf in 1997. Ze speelt nu tegen de winnares van het duel tussen Swiatek en Trevisan. We krijgen dus sowieso iemand van buiten de top 50 in de finale.