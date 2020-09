US Open stuurt Française naar huis omdat ze in de buurt kwam van coronapatiënt

De Franse speler Benoît Paire testte vlak voor het toernooi positief op het virus. Dat heeft al heel wat gevolgen gehad op de US Open.

Kristina Mladenovic kan erover meespreken. De 27-jarige speelster is niet meer welkom op het grandslamtoernooi. Zij was een van de zeven deelnemers of deelneemsters die een strikter gezondheidsprotocol moest volgen na contact met Paire. De Fransman Adrian Mannarino kreeg nog een uitzondering, Mladenovic niet.



Samen met haar partner Babos, met wie ze twee jaar geleden de finale bereikte in New York, werd ze uit het toernooi gehaald voor hun wedstrijd in de tweede ronde.

Een stevige ingreep, want begin dit jaar wonnen Mladenovic en Babos de Australian Open.