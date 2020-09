Naomi Osaka triomfeert op US Open na hoogstaande finale

Victoria Azarenka demonstreerde de voorbije weken in New York dat ze weer helemaal terug is na een moeilijke periode op persoonlijk vlak. De Wit-Russische stond voor de 3e keer in de finale van de US Open en maakte tegen Naomi Osaka een vliegende start.

De Japanse, die op de baan stond met een stevig ingepakt bovenbeen, kwam er niet aan te pas in de 1e set. Haar service liet haar in de steek en ze stapelde missers op, al was dat ook de verdienste van Azarenka, die met haar precieze mokerslagen geweldig stond te tennissen. Na amper 27 minuten was de 1e set beslist: 6-1 voor Azarenka.

In set 2 leek Azarenka aanvankelijk op haar elan door te gaan. Ze ging door de opslag van Osaka, die na een snelle rebreak plots haar niveau wist op te krikken. De service van de Japanse begon te draaien, ze maakte minder fouten en veel meer winners. Azarenka sloeg aan het twijfelen en moest de 2e set prijsgeven.

Ook in de beslissende 3e set deelde Osaka de lakens uit, al gaf Azarenka zich niet zomaar gewonnen. Met vechttennis maakte ze een break ongedaan, maar vervolgens moest ze weer haar eigen opslag inleveren. Dat bleek de break te veel voor de Wit-Russische. In het 9e spel verzilverde Osaka haar 2e wedstrijdpunt.

Voor de Japanse is het na 2018 haar 2e eindzege op de US Open en haar 3e grandslamtitel in totaal. In 2019 won ze ook de Australian Open. Victoria Azarenka blijft steken op 2 grandslamtitels. Zij won in 2012 en 2013 de Australian Open.