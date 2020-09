Gillé en Vliegen komen binnen met knal tegen 2e reekshoofden op US Open

Sander Gillé en Joran Vliegen staan pas voor de tweede keer op Flushing Meadows in New York. Vorig jaar sneuvelden de Belgen al in de openingsronde en met een zware loting leken ze ook dit jaar op weg naar een snelle exit. Maar de Belgen pakten uit met een stuntzege tegen Kubo en Melo.

De tweede reekshoofden moesten in twee sets het hoofd buigen voor de Belgen. Na 1 uur en 25 minuten tennis stonden de 6-2 en 6-4 op het bord.

In de tweede ronde treffen Gillé en Vliegen de winnaars van de confrontatie tussen de Amerikaanse tandem Nathaniel Lammons/Nicholas Monroe, die dankzij een wildcard op de hoofdtabel staan, en het Australisch-Nieuw-Zeelandse paar John Peers/Michael Venus.