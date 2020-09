Elise Mertens verteert overgang naar gravel vlot in Rome

Mertens heeft haar uitschakeling in de kwartfinales van de US Open al verteerd. In Rome mocht ze ook op gravel haar goede vorm demonstreren.

De Taiwanese Su-Wei Hsieh stribbelde in de eerste set nog wat tegen, maar kon te weinig druk zetten op haar opslag. In de tweede set dwong Hsieh meteen een break af, meteen ook het enige punt dat Mertens haar tegenstandster nog zou gunnen.

Mertens bereidt zich in Rome voor op Roland Garros, dat op 27 september start. In de volgende ronde neemt ze het op tegen Magda Linette (WTA 35). De Poolse haalde op de US Open de derde ronde.