Elise Mertens en Sabalenka in dubbel-kwartfinales: "Lange dag goed verlopen"

Mertens en Sabalenka zijn de titelverdedigers in New York. Als tweede reekshoofden versloegen ze de Amerikaanse tandem Jessica Pegula/Shelby Rogers in 2 sets met 3-6 en 6-7(5).

In de kwartfinales treffen ze de Russin Vera Zvonareva en de Duitse Laura Siegemund, die door Mertens in de eerste ronde van het enkeltoernooi werd uitgeschakeld.

"Het was een bijzonder lange dag, maar ik ben blij met hoe de duels verlopen zijn", zegt Mertens.

"In het begin van mijn enkelpartij tegen de Amerikaanse McNally (WTA-124) was ik nochtans niet bij de les."

"Toen het in de eerste set op een gegeven moment 5-4 stond, kon het alle richtingen uit. Ik wist dat het een belangrijk moment in de wedstrijd was en ging meer met het mes tussen de tanden tennissen. Zodra ik de eerste set op zak had, ging het in stijgende lijn."

In de volgende ronde op Flushing Meadows wacht het Amerikaanse tweede reekshoofd Sofia Kenin (WTA-4). Zij rekende af met de Tunesische Ons Jabeur (WTA-31) in 7-6 (7/4) en 6-3.

Mertens speelde al twee keer tegen Kenin, vorig jaar in Mallorca en Wuhan, maar verloor telkens.

"Ik ontmoette Kenin dus al, zij is een speelster die makkelijk de goede hoeken vindt", zegt Mertens. "Mentaal is ze ook sterk. Ik weet dat ik agressief voor de dag zal moeten komen. De laatste keer dat ik het tegen haar opnam, in Wuhan (4-6, 6-4, 7-6 (7/5), red), verloor ik erg nipt."