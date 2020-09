Elise Mertens doorstaat tweede test op Roland Garros

Door blessureleed staat Kaia Kanepi niet meer in de top 100, maar de voormalige nummer 15 van de wereld liet bij vlagen zien tot wat ze nog in staat is.

In de eerste set duurde dat even. Elise Mertens was op haar hoede en leidde met 5-3 toen ze mocht serveren voor setwinst. Kanepi knokte zich weer in het spel met haar stevige slagen, maar uiteindelijk was het de Belgische die won: 6-4.

In set 2 bood Kanepi iets langer weerwerk. Het hielp ook niet dat een ballenjongen vervangen moest worden. Het bracht Mertens even van de wijs, ze moest een break toestaan (4-3).

Veel plezier gunde ze haar tegenstandster niet meer. Mertens kwam snel langszij en bij 6-5 benutte ze meteen haar eerste wedstrijdbal op Court 7.

In de 3e ronde wacht de Française Caroline Garcia (WTA-45) of Aliaksandra Sasnovitsj (WTA-96) uit Wit-Rusland.