Daniil Medvedev sneuvelt voor de 4e keer op rij in de 1e ronde in Parijs

Daniil Medvedev had al 3x op rij in de 1e ronde verloren, maar met de Hongaar Marton Fucsovics bood zich wel een haalbare kaart aan voor de Rus. Medvedev had immers de vorige 3 confrontaties met Fucsovics gewonnen.

Maar op een kille Parijse avond mocht het opnieuw niet zijn voor Medvedev, wiens potje overkookte aan het einde van set 2. Na een verloren rally mepte hij zijn racket aan flarden, wat hem op een strafpunt te staan kwam en meteen ook setwinst opleverde voor Fucsovics.

De Hongaar, die ook al de 1e set gewonnen had, moest vervolgens wel set 3 aan Medvedev laten, maar klaarde de klus toch nog in de 4e set, die hij overtuigend won met 6-1. Voor Fucsovics was het zijn 1e overwinning in 15 confrontaties met een toptienspeler.