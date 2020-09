Bonaventure sneuvelt ondanks prima start: "Begrijp niet wat er gebeurd is"

In de tweede set regende het breakpunten. Maar liefst 6 breaks in 9 games. Maar na 1 uur en 46 minuten moest Bonaventure dan toch het hoofd buigen.

Maar op het einde van de eerste set liet Bonaventure het liggen. Eerst liet ze 3 setpunten onbenut. Een game later kon ze er 2 niet omzetten. Een tiebreak was het gevolg, en daar was Cornet de beste.

Geëmotioneerde Bonaventure: "Begrijp niet wat er gebeurd is"

Ysaline Bonaventure was uiteraard enorm ontgoocheld na haar nederlaag. "Die 1e set had ik nooit mogen verliezen", sprak ze met tranen in de ogen. "Ik begrijp niet wat er gebeurd is. Ik voelde geen stress bij die setpunten. Dit had ik elke keer moeten afmaken."

"Ik weet dat Cornet een vechtjas is, maar als ik de 1e set gewonnen had, hadden we een heel andere wedstrijd gekregen. Dat zou me een boost gegeven hebben, in plaats van een mentale klap. Het is altijd hetzelfde. Bij de belangrijke punten blokkeer ik."

Dat Bonaventure dankzij haar zege in de 1e ronde de top 100 binnenkomt en ook een aardige geldsom mag verwachten, is op dit moment een schrale troost. "Daar heb ik tijdens de match geen seconde aan gedacht. Ik was dolgelukkig na mijn overwinning in de 1e ronde, maar dat is nu van geen belang meer. Deze nederlaag doet heel veel pijn."