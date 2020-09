Alison Van Uytvanck spoelt snelle uitschakeling in New York meteen door

Van Uytvanck versloeg in haar 1e partij de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA-85) na een uur en 14 minuten in twee sets (6-3 en 6-4).

In set 1 ging Van Uytvanck, die vorige week in de eerste ronde van de US Open uitgeschakeld werd, bij 2-2 door de opslag van Kuzmova en bij 3-5 deed ze dat nog eens.

In de tweede set liep Van Uytvanck uit tot 1-3. Even haperde haar eigen service, maar bij een 4-5-voorsprong maakte ze het toch uit, nota bene op de opslag van Kuzmova.

In de tweede ronde in Istanbul treft Van Uytvanck de winnares van het duel tussen de Oekraïense Katerina Bondarenko (WTA-349) en de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA-92).

Naast Van Uytvanck staat ook haar vriendin Greet Minnen (WTA-107) op de hoofdtabel in Istanbul. Zij ontmoet later op de dag in haar eerste ronde de Tsjechische kwalificatiespeelster Tereza Martincova (WTA-136).