Naomi Osaka laat finale in Cincinnati schieten, Victoria Azarenka komt op erelijst

Naomi Osaka leefde de voorbije dagen op een rollercoaster. De Japanse liet haar stem horen in het debat rond politiegeweld in de VS en weigerde aan te treden in haar halve finale tegen Elise Mertens.



De organisatie gaf Osaka een dagje uitstel en uiteindelijk verscheen de voormalige nummer 1 van de wereld gisteren toch op het tennisterrein.

Ze klopte onze landgenote en plaatste zich voor de finale, maar die wordt niet gespeeld. De organisatie meldt dat Osaka met een blessure aan haar hamstrings kampt.

"Ik ben zeer ontgoocheld dat ik niet kan spelen door mijn blessure", liet Osaka nog optekenen.

"Ik blesseerde mijn linkerhamstring gisteren in de tiebreak van de tweede set en vannacht bracht niet het gehoopte herstel. Dit was een emotionele week voor mij, ik wil iedereen danken voor de vele steun."

Of de US Open, het grandslamtoernooi dat maandag begint, in het gedrang komt, is niet duidelijk.