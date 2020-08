Mertens mept Amerikaanse van terrein op weg naar halve finale Cincinnati

Elise Mertens heeft indruk gemaakt in de kwartfinales in Cincinnati. Tegen de Amerikaanse Jessica Pegula, die zich door de kwalificaties had geworsteld, pakte ze uit met enkele sublieme punten. Na iets meer dan een uur tennis was de klus al geklaard.

Vooral de lobballetjes van Mertens waren een plezier voor het oog. Mertens treft in de halve finales het Japanse vierde reekshoofd Naomi Osaka (WTA 10) of de Estse Anett Kontaveit (WTA 20).