David Goffin zet Borna Coric ook een 5e keer opzij in New York

David Goffin heeft zijn eerste enkelpartij na de coronastop gewonnen in het ATP-toernooi van Cincinnati. De nummer 10 van de wereld was in 2 felbevochten sets de Kroaat Borna Coric (ATP-33) te snel af: 7-6 (8/6), 6-4. Het ATP-Cincinnnati wordt dit jaar in de US Open-bubbel in New York afgewerkt.