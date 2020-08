David Goffin verliest driesetter en loopt zo duel met Djokovic mis

Goffin, vorig jaar nog finalist in Cincinnati, reageerde ontgoocheld na de wedstrijd. "Ik heb mij kansen niet benut", besefte de 29-jarige Luikenaar. "Struff heeft zeker goed gespeeld. Hij was hyper agressief, maar toch kreeg ik kansen."

"In de eerste set miste ik belangrijke breakkansen, in de tweede set had ik hem onder de duim en in de derde zelfs ook, dacht ik. Maar hij bleef zich vastbijten, sloeg goed op en ging er op mijn service vol voor. De snelle ondergrond hier was ook in zijn voordeel. Hij speelde er heel agressief op, had niets te verliezen en nam veel risico. Dat heeft hem opgebracht."

"Zelf speelde ik nochtans niet slecht. Het kwam op details aan. Een puntje hier, een puntje daar. Ik wist niet goed wat te verwachten toen ik naar hier kwam, maar het is oké. Deze match was al beter dan mijn eerste tegen Coric. Het gaat dus beter en beter en ik hoop dat die trend zich volgende week op het US Open voortzet", besluit Goffin.