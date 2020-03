Ysaline Bonaventure mept zich naar de tweede ronde in Lyon

De twee speelden enkel in 2018 eerder tegen elkaar. Die lastige driesetter trok Bonaventure toen naar zich toe.



Ook nu bleef de partij lang in evenwicht. Maar bij 4-4 kon Bonaventure een break forceren en die gaf ze niet meer uit handen: de eerste set eindigde in 6-4.



Kotstyuk bleef niet bij de pakken zitten en kwam meteen 3-0 voor in set 2. Daarna sloeg de wedstrijd opnieuw om, Bonaventure herstelde sterk en won ook de tweede set: 6-4.



Ysaline Bonaventure neemt het in de tweede ronde op tegen een andere Belgische, Greet Minnen, of de halve-finaliste van vorig jaar Caroline Garcia. Hun wedstrijd wordt later vandaag gespeeld.