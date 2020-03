Sofia Kenin moet ook knokken in finale in Lyon tegen WTA-136

Kenin had gisteren het meeste weerwerk gekregen van Alison Van Uytvanck, die pas na 3 tiebreaks het hoofd moest buigen. De finale was de vierde 3-setter op een rij voor Kenin, die dus moest knokken voor haar 5e titel uit haar carrière.

Vorig jaar was Kenin de beste in Hobart, Mallorca en Guangzhou. Daarmee zit ze aan 50 procent: 5 keer winst op 10 finales. Voor de 5 jaar oudere Anna-Lena Friedsam was het de derde WTA-finale. In 2014 won ze een 125.000 dollar-toernooi in Jiangsu, in 2015 verloor ze in Linz.