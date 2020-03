Belgische tennissers zijn zonder Goffin niet opgewassen tegen Hongarije

Op papier leken de Belgen zonder speerpunt Goffin (ATP-10) kansloos tegen de Hongaren, maar de spelers van kapitein Johan Van Herck maakten er een spannende strijd van. Na dag 1 hingen de bordjes in evenwicht (1-1) na een eerder onverwachte zegen van Ruben Bemelmans tegen Balazs in drie sets. Ook Kimmer Coppejans haalde alles uit de kast, maar het was nipt te weinig in zijn eerste enkelspel.

Het vaste dubbelduo Gillé en Vliegen zette de Belgen op dag 2 op voorsprong. Ook zij hadden wel drie sets nodig om de Hongaren te kraken. Zo kreeg Kimmer Coppejans een eerste kans om de ontmoeting te beslissen, maar dat zat er nooit in. Coppejans verloor kansloos met 6-3 en 6-0 tegen Balazs.

Geen nood, Ruben Bemelmans kreeg nog een tweede kans. De Belg begon goed aan zijn tweede enkelpartij met setwinst. Hij bleef dapper vechten tegen Fucsovics, maar die bleek onverzettelijk. Het publiek zette er zich nog eens achter en in set 3 maakte hij een einde aan de finaledroom van de Belgen.

Het is dus Hongarije dat zich plaatst voor de finaleweek van de Daviscup in Madrid. De Belgen moeten die op tv bekijken.