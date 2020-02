Titelverdedigster Elise Mertens springt gezwind over eerste horde in Doha

Elise Mertens verdedigt haar titel in Doha. In de eerste ronde versloeg onze landgenote de Chinese Qiang Wang (WTA-28) in twee korte sets. Het werd 6-1 en 6-2 na een uur en 4 minuten.

Het was het tweede duel tussen Mertens en Wang in minder dan een week. Ze stonden maandag immers ook tegenover elkaar in Dubai. Daar won Mertens met 6-3, 6-0.

Om door te stoten naar de 1/8e finales, moet 16e reekshoofd Mertens voorbij de Russin Anastasia Pavljoetsjenkova (WTA-31) of de Kazachse Joelja Poetintseva (WTA-32).

Later vandaag komt ook Alison Van Uytvanck (WTA-48) in actie. Zij staat in de eerste ronde tegenover de Sloveense Polona Hercog (WTA-43).

Kirsten Flipkens (WTA-83) is de derde Belgische op de hoofdtabel. Zij plaatste zich via de voorrondes en treft de Oekraïense Dajana Jastremska (WTA-29).