Kirsten Flipkens (WTA-78) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in Doha. Onze 34-jarige landgenote, die zich via de kwalificaties voor de hoofdtabel had geplaatst, verloor in de eerste ronde van de Oekraïense Dajana Jastremska (WTA-25).