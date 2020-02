Gaël Monfils verlengt zijn titel in Rotterdam

Gaël Monfils was naar verluidt wat grieperig, maar daar was zondagmiddag maar weinig van te merken. De 33-jarige Fransman domineerde de finale tegen de 19-jarige Auger-Aliassime, die in zijn 4e ATP-finale opnieuw in het zand beet. Na net geen 1,5 uur stond het 6-2 en 6-4 in het voordeel van Monfils, die wel 5 matchballen nodig had.

Voor de Fransman is het zijn 10e ATP-titel van zijn carrière, maar pas voor het eerst slaagt hij erin om twee toernooien in één seizoen te winnen. Monfils was vorige week ook al de beste in eigen land, op het toernooi van Montpellier.