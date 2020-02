LIVE: Thiem legt Djokovic het vuur aan de schenen in finale Australian Open

12:15 12 uur 15. Thiem op 1 set van toernooiwinst. De eerste setpunten ging nog de mist in - onder meer door een dubbele fout - maar bij het vierde was het toch bingo voor Dominic Thiem. Djokovic slaat de bal, net als in set 2, gewoon in het net. Thiem komt zo op 1 set van de grootste overwinning uit zijn carrière. Thiem op 1 set van toernooiwinst De eerste setpunten ging nog de mist in - onder meer door een dubbele fout - maar bij het vierde was het toch bingo voor Dominic Thiem. Djokovic slaat de bal, net als in set 2, gewoon in het net. Thiem komt zo op 1 set van de grootste overwinning uit zijn carrière.

11:55 11 uur 55. Met een ace komt Thiem op 4-0. Er komen voorlopig geen barstjes in zijn pantser. Met een ace komt Thiem op 4-0. Er komen voorlopig geen barstjes in zijn pantser.

11:49 11 uur 49. Nog een break voor Thiem. Het gaat van kwaad naar erger voor Djokovic, die zwelgt in zijn eigen foutenlast. Thiem cruisend naar een 3-0-voorsprong in de 3e set. Nog een break voor Thiem Het gaat van kwaad naar erger voor Djokovic, die zwelgt in zijn eigen foutenlast. Thiem cruisend naar een 3-0-voorsprong in de 3e set.

11:41 11 uur 41. Djokovic in crisis. Bij het begin van de 3e set levert Novak Djokovic meteen zijn opslag in. Het ziet er even niet goed uit voor de Serviër. Kan Thiem hem blijven doen twijfelen? Djokovic in crisis Bij het begin van de 3e set levert Novak Djokovic meteen zijn opslag in. Het ziet er even niet goed uit voor de Serviër. Kan Thiem hem blijven doen twijfelen?

09:59 09 uur 59. Djokovic blijft mekkeren tegen de umpire. Zo kennen we hem niet. 11 uur 33. Djokovic blijft mekkeren tegen de umpire. Zo kennen we hem niet.

11:28 11 uur 28. Set 2 voor Thiem. Dominic Thiem ontfutselt Djokovic de tweede set. We hebben een échte match, een échte finale! Set 2 voor Thiem Dominic Thiem ontfutselt Djokovic de tweede set. We hebben een échte match, een échte finale!

11:26 11 uur 26. Sakkerende Djokovic. Het zit even niet goed in het hoofd van Djokovic, die in 1 spelletje 2 keer een "time violation" oploopt (te lang gewacht om te serveren). en vervolgens met een slap balletje de break aan Thiem moet afstaan. Wanneer hij naar zijn stoel stapt, geeft hij een cynisch klopje op de voet van de stoelscheidsrechter. Sakkerende Djokovic Het zit even niet goed in het hoofd van Djokovic, die in 1 spelletje 2 keer een "time violation" oploopt (te lang gewacht om te serveren). en vervolgens met een slap balletje de break aan Thiem moet afstaan. Wanneer hij naar zijn stoel stapt, geeft hij een cynisch klopje op de voet van de stoelscheidsrechter.

11:18 11 uur 18. Rebreak Djokovic. Djokovic schalt een oerschreeuw door de Rod Laver Arena, want hij is net door de opslag van Thiem gegaan. De Oostenrijker kiest, zoals wel vaker voor het offensief, maar zijn bal ploft net aan de verkeerde kant van de lijn neer. Rebreak Djokovic Djokovic schalt een oerschreeuw door de Rod Laver Arena, want hij is net door de opslag van Thiem gegaan. De Oostenrijker kiest, zoals wel vaker voor het offensief, maar zijn bal ploft net aan de verkeerde kant van de lijn neer.

11:13 11 uur 13. Thiem blijft zijn break voorsprong in handen houden. Kan hij de tweede set naar hem toe trekken? Thiem blijft zijn break voorsprong in handen houden. Kan hij de tweede set naar hem toe trekken?

10:56 10 uur 56. Break voor Thiem. De eerste break in de 2e set is voor Thiem, die na een titanengevecht het 3e spelletje binnenhaalt. Het lijkt er steeds meer op dat we een echte strijd krijgen. Dit is geen gezondheidswandeling voor Djokovic. Break voor Thiem De eerste break in de 2e set is voor Thiem, die na een titanengevecht het 3e spelletje binnenhaalt. Het lijkt er steeds meer op dat we een echte strijd krijgen. Dit is geen gezondheidswandeling voor Djokovic.

10:38 10 uur 38. Set 1 dan toch voor Djokovic. Djokovic rijft de eerste set dan toch binnen met 6-4. Een eerste breakpunt kon Thiem nog wegwerken, maar tussen de knappe punten door maakte hij toch ook te veel foutjes, was hij te weinig constant. Een dubbele fout is het tekenende einde van zijn set. Set 1 dan toch voor Djokovic Djokovic rijft de eerste set dan toch binnen met 6-4. Een eerste breakpunt kon Thiem nog wegwerken, maar tussen de knappe punten door maakte hij toch ook te veel foutjes, was hij te weinig constant. Een dubbele fout is het tekenende einde van zijn set.

10:30 Het niveau is inmiddels bijzonder hoog. 10 uur 30. Het niveau is inmiddels bijzonder hoog.

10:20 10 uur 20. Rebreak Thiem. Het is dan toch nog niet voorbij in set 1! Met knap tennis zet Thiem Djokovic voor het eerst in deze set echt voor het blok. En die bezwijkt. Thiem komt terug tot 4-3. We zijn weer "on serve". Rebreak Thiem Het is dan toch nog niet voorbij in set 1! Met knap tennis zet Thiem Djokovic voor het eerst in deze set echt voor het blok. En die bezwijkt. Thiem komt terug tot 4-3. We zijn weer "on serve".

10:10 10 uur 10. Djokovic in controle. Djokovic blijft de touwtjes stevig in handen houden, al lijkt Thiem beetje bij beetje wel beter in de match te komen. Maar is de eerste set niet al verloren voor de Oostenrijker? Djokovic in controle Djokovic blijft de touwtjes stevig in handen houden, al lijkt Thiem beetje bij beetje wel beter in de match te komen. Maar is de eerste set niet al verloren voor de Oostenrijker?

09:56 09 uur 56. Meteen break Djokovic. Thiem moet in zijn eerste service game al meteen alle zeilen bijzetten om Djokovic bij te benen. Dat lukt uiteindelijk niet. Na een bal in het net moet hij zijn opslag afstaan aan de Serviër. Meteen break Djokovic Thiem moet in zijn eerste service game al meteen alle zeilen bijzetten om Djokovic bij te benen. Dat lukt uiteindelijk niet. Na een bal in het net moet hij zijn opslag afstaan aan de Serviër.

09:53 09 uur 53. Djokovic staat als eerste op het bord. Novak Djokovic weet zijn eerste opslagspelletje vrij vlot te winnen. Thiem kan al meteen achtervolgen. Djokovic staat als eerste op het bord Novak Djokovic weet zijn eerste opslagspelletje vrij vlot te winnen. Thiem kan al meteen achtervolgen.