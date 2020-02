Goffin blijft sukkelen: hij raakt in Marseille niet voorbij kwalificatiespeler

David Goffin was vrij in de eerste ronde, in tegenstelling tot Gerasimov. Die had al een eerste ronde achter de rug en de kwalificaties. Toch oogde de Wit-Rus veel scherper dan Goffin. Gerasimov domineerde de wedstrijd en wiste in set 1 een vroege break van de Belg uit.

Na de 6-4-winst in set 1 leek hij zelfs op weg naar een erg makkelijke zege, tot Goffin dan toch nog wat begon tegen te stribbelen. Hij sleepte nog een tiebreak uit de brand, maar daarin boog hij uiteindelijk het hoofd. Na amper anderhalf uur op de baan zit het toernooi van Marseille er zo al op voor onze landgenoot.