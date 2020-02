Alison Van Uytvanck stoot vlot door naar tweede ronde in Doha

Alison Van Uytvanck kende een moeizame start van het jaar met nederlagen in de eerste ronde in Hobart en de Australian Open. In Doha had ze het goeie ritme wel te pakken.

Tegenstander Polona Hercog kreeg geen vat op de eerste opslag van onze landgenote en dat betaalde zich cash uit voor Van Uytvanck: ze kwam nooit in gevaar op haar eigen opslag en stond zelfs geen enkel breakpunt toe.

Dat was niet het geval voor Hercog. vabn Uytvanck snoepte in elke set 2 keer de opslag van de Sloveense af en dat leverde twee keer 6-2 op het scorebord op. In de tweede ronde speelt Van Uytvanck tegen de winnares van het duel tussen Sorana Cirstea en Jelena Rybakina.