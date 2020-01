Van Uytvanck en Flipkens verliezen allebei in 3 sets in Hobart

Alison Van Uytvanck begon tegen Alizé Cornet vanwege haar hogere ranking als favoriete aan de match, maar in de eerste set werd al duidelijk dat het geen gezondheidswandeling zou worden. We kregen een breakfestival, waarbij Van Uytvanck met de tiebreak in zicht een opslagspelletje te veel verloor.

In de 2e set leek ze de code van Cornet gekraakt te hebben, toen ze als een wervelwind voorbij de Française raasde, maar Van Uytvanck was te snel weer uitgeraasd, want in de slotset ging het van 2-2 naar 2-6 voor haar opponente.