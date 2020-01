Titelverdediger Djokovic speelt in openingsmatch een set kwijt

Novak Djokovic won de Australian Open al 7 keer. Hij heeft in totaal 16 grandslamtitels op zijn palmares.

Vandaag stond de Serviër tegenover Jan-Lennard Struff. In de eerste set liep Djokovic meteen uit tot 5-2, maar Struff keerde terug tot 5-5. In een felle tiebreak trok Djokovic het laken naar zich toe.

Toen Djokovic in set 2 een versnelling hoger schakelde, moest Struff passen. Zo leek 's werelds nummer 2 op weg naar een al bij al makkelijke overwinning, maar dat was buiten de waard gerekend.

Struff beet in set 3 met 2-6 van zich af en sleepte zodoende een 4e set uit de brand. Daarin was Djokovic echter opnieuw oppermachtig: na 2 uur en 16 minuten zat het erop.

"Ik speelde een goeie 2e set, maar in de 3e waren de rollen omgekeerd. Struff deed het daarin geweldig, mijn complimenten. Hij is een echt bijtertje", zei Djokovic na de 900e overwinning in zijn loopbaan.

"Het is zeer prettig om hier weer te staan. Hier heb ik de meeste succesen in mijn leven mogen vieren. Als kind had ik nooit kunnen vermoeden dat ik hier nu zo zou staan. Maar kijk..."