Serena Williams laat er geen gras over groeien in haar openingsduel

Serena Williams was in haar vorige 18 deelnames op de Australian Open nooit over de eerste horde gestruikeld en dat deed de Amerikaanse ook nu niet.

In de eerste set kreeg Potapova geen voet aan de grond. De 18-jarige Russin zag sterretjes, in nauwelijks 19 minuten flikkerde de 6-0 voor Williams op het scorebord.

In set 2 bood Potapova, twee jaar geleden de nummer 1 bij de juniores, meer verzet.

Hoewel haar forehand en service haar meermaals in de steek lieten, slaagde ze er in het 8e spelletje van de partij - na een dubbele fout van Williams - toch in om haar eerste game binnen te halen.

Maar meer dan 3 games waren aan Potapova niet besteed. De 38-jarige Williams haalde de tweede set na 39 minuten met 6-3 binnen en ligt op koers voor een 24e grandslamtitel, wat een evenaring van het record van Margaret Smith-Court zou betekenen.

"Dit is een mooie eerste stap", zegt Williams. "Ik kan zeker nog groeien in dit toernooi."

Williams won de Australian Open al 7 keer. Eén van haar grote opponentes in Melbourne is Naomi Osaka. De titelverdedigster won de openingsmatch van deze Australian Open tegen de Tsjechische Marie Bouzkova - ondanks haar 28 unforced errors - met 6-2 en 6-4.