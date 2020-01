Sander Gillé en Joran Vliegen bezorgen coach fijn verjaardagscadeau

Gillé en Vliegen hebben zich vorig jaar op de kaart gezet als dubbelspelers op het hoogste niveau en ze komen dan ook ambitieus aan de start. Een extra motivatie vandaag was de verjaardag van hun Nederlandse coach Marco Kroes. De 3 konden na de match gezellig vieren.

"We zijn tevreden over onze eerste match hier", vertelde Gillé. "Het was een goede wedstrijd. We hielden ons aan ons wedstrijdschema, hielden de zaken simpel en speelden onze sterke punten uit. Ze hebben ons nooit in de problemen gebracht."

In de volgende ronde zal het wellicht een ander paar mouwen worden. Dan krijgen ze naar alle waarschijnlijkheid de Franse eerste reekshoofden Pierre-Hugues Hubert en Nicolas Mahut tegenover zich, die wel eerst nog hun eerste ronde moeten winnen.

"Dat wordt een wedstrijd die we zonder druk kunnen aanvatten", kijkt Vliegen al vooruit. "We beschikken over de wapens om het hen lastig te maken. Alles moet wel goed zitten, maar het vertrouwen is aanwezig. Het wordt een mooie uitdaging."