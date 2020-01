VIDEO: Luidruchtige Grieken moeten tribunes Australian Open verlaten

Melbourne telt een grote Griekse populatie. En die laat zich graag horen als een landgenoot aan zet is in Australië.

Vandaag speelde de 24-jarige Griekse Maria Sakkari voor een plaats in de 3e ronde. Dat deed ze met luidruchtige steun in de tribunes van Court 8. Een twintigtal man waande zich in een voetbal- of een basketbalarena en schreeuwde Sakkari naar de zege (tegen de Japanse kwalificatiespeelster Hibino).

Na enkele waarschuwingen moest de groep de terreinen van de Australian Open verlaten. "Dat deden ze in stilte", meldt de politie van de staat Victoria.