Greet Minnen strandt in 2e ronde: "Heb mijn plaats op dit niveau"

Rybakina ging meteen door de opslag van Minnen in de 2e set, maar daar bleef het bij. In het laatste spelletje dwong Minnen nog een breakpunt af, maar de tweede matchbal was de goeie voor Rybakina. Die verdiende zo een 3e ronde tegen nummer 1 Ashleigh Barty.

Tegen top 30-speelster Rybakina - in vorm in 2020 met een finale in Shenzhen en de titel in Hobart - moest ze de wet van de sterkste ondergaan, al gaf onze landgenote zich niet zomaar gewonnen. Ze maakte een vroege break meteen ongedaan, maar een tweede break kostte haar de eerste set: 6-3 na 37 minuten.

Greet Minnen (WTA-119) is sinds vorig seizoen aan een opmars bezig. En die progressie zet ze voort in het begin van 2020. Ze haalde via de kwalificaties voor het eerst de hoofdtabel van een grandslamtoernooi en tegen de Wit-Russin Sasnovitsj won ze ook haar allereerste grandslammatch .

"Neem de overtuiging mee dat ik mijn plaats heb op dit niveau"

Voor Minnen is Melbourne een toernooi om nooit te vergeten. Er was de sportieve eer, ze verdiende een pak prijzengeld én ze is nu ook bijna zeker om de top 100 in te duiken. Haar hoogste notering tot nu was plaats 110 in december.



Ze blikt dan ook tevreden terug op haar match én toernooi: "Ik speelde een goeie wedstrijd, maar Rybakina was sterker. Omdat er veel wind stond, dacht ik dat ze het moeilijker zou hebben om haar spel op te leggen en goed te serveren, maar ze had er weinig last van."

"Ik had misschien iets agressiever moeten spelen en meer variëren, maar de ballen kwamen zo snel. Ik kreeg een breakkans om in set 2 tot 5-5 terug te komen, maar toen vuurde ze een ace af."

"Mijn toernooi stemt me heel tevreden. Er zijn veel positieve zaken om mee te nemen, onder meer de overtuiging dat ik mijn plaats heb op dit niveau. Toen ik 3 jaar geleden met een stressfractuur in mijn rug sukkelde, had ik daarover mijn twijfels. Dit is een grote vooruitgang en motiveert me enorm voor het vervolg. Ik wil niet stoppen bij de top 100, top 50 is mijn doel."

De volgende afspraak voor Minnen is de Fed Cup-ontmoeting tegen Kazachstan op 7 en 8 februari in Kortrijk.