Elise Mertens geeft maar 1 game prijs richting kwartfinale in Hobart

Gek genoeg legde Kuzmova (WTA-61) Mertens (WTA-17) in het begin nog het vuur aan de schenen. Onze landgenote moest zelfs 2 breakpunten wegwerken in het eerste spelletje. Kuzmova maakte er 1-1 van, de rest van de games waren voor Mertens. Het was hun tweede duel, twee jaar geleden won Mertens ook al op de Australian Open.

In de volgende ronde - de kwartfinale - moet Mertens aan de slag tegen de Britse Heather Watson (WTA-101). Mertens won in Hobart in 2017 en 2018.