Lekker: Elise Mertens draait Watson door de gehaktmolen

07 uur 21. Al weer 4-0. In de tweede set gaat het nog harder dan in de eerste. We spelen nog geen 20 minuten en Mertens staat al 4-0 voor. Onze landgenote lijkt op weg naar een makkelijke overwinning.

07 uur 04. 6-3 in een halfuur voor Mertens. Elise Mertens laat er ook in haar tweede wedstrijd geen gras over groeien. Onze landgenote heeft in een drafje de eerste set gewonnen. Mertens benutte 3 van haar 4 breakpunten, terwijl Watson er maar eentje had. Mertens is in alle aspecten van het spel beter, slaat meer winners en maakt minder fouten dan haar Britse opponente.