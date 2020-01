"Ik had nooit durven te dromen dat ik hier zou staan en dat ik twee matchen zou winnen. Ik heb zoveel dokters gezien en vaak hoorde ik een ander verhaal. De voorlaatste zei mij dat mijn carrière voorbij was toen ik nog eens langskwam voor de pijn in mijn elleboog. Ik heb 4 operaties achter de rug en 1,5 jaar revalidatie. Het was vreselijk! Ik weet nu nog altijd niet of mijn ligament gedeeltelijk of volledig gescheurd is en hoe het echt met mijn voorarm is gesteld, maar ik speel zonder pijn."

10 uur 16. "Ik had nooit durven te dromen dat ik hier zou staan en dat ik twee matchen zou winnen. Ik heb zoveel dokters gezien en vaak hoorde ik een ander verhaal. De voorlaatste zei mij dat mijn carrière voorbij was toen ik nog eens langskwam voor de pijn in mijn elleboog. Ik heb 4 operaties achter de rug en 1,5 jaar revalidatie. Het was vreselijk! Ik weet nu nog altijd niet of mijn ligament gedeeltelijk of volledig gescheurd is en hoe het echt met mijn voorarm is gesteld, maar ik speel zonder pijn.". Catherine Bellis.

10 uur 14. "Hoop op een goeie match". "Ik speelde al eerder tegen Mertens, maar dat was lang geleden", verwijst Bellis naar hun ontmoeting begin 2018 in Dubai. De Amerikaanse won toen met twee keer 6-3. "We hebben hier in Melbourne ook net tegen elkaar gespeeld in het dubbelspel. Mertens is een uitstekende speelster. Ze heeft heel goede slagen van diep in het veld en ze slaat heel goed op. Ik moet nog met mijn trainer overleggen over de manier waarop we het gaan aanpakken. Ik hoop sowieso dat het een goede match wordt.".