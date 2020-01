Barty neemt revanche en treft in halve finale verrassende Kenin

Barty was vorig jaar al de hoop van het Australische volk, maar de 23-jarige botste toen op de 6 jaar oudere Kvitova. In een felbevochten duel trok de WTA-1 met de steun van het publiek aan het langste eind. De eerste set duurde liefst 69 minuten. Kvitova (WTA-8) liet in de spannende tiebreak bovendien een setpunt liggen.

In de tweede set liep Barty 4-0 uit en overleefde ze een korte opflakkering van Kvitova: 6-2 na 1 uur en 44 minuten. Ze is zo de eerste Australische bij de laatste 4 op het nationale grandslamtoernooi sinds Wendy Turnbull in 1984. "Dit is echt ongelooflijk", reageerde Barty. "Ik wist dat ik op mijn best moest zijn tegen Petra. De eerste set was cruciaal." (lees voort onder de tweets)