LIVE: David Goffin heeft taaie klant aan Chardy, maar wint de 1e set

11 uur 40. Break en tweede setwinst Goffin: 6-4. Goffin is bezig aan een goede partij tennis. Hij slaat in deze set 3 aces en 7 winners. Onze landgenoot krijgt hulp van de Fransman, die 15 unforced errors laat optekenen. Die hoge foutenlast kost Chardy set 2.

11 uur 35. Winners voor Goffin: 5-3. Goffin is in goede doen. Hij pakt uit met een typische forehand winner en wint zijn opslagspel met een love game.

11 uur 32. Chardy zet scheve situatie recht: 4-3. Chardy heeft zijn opslagspel kunnen winnen. Dat deed hij niet zonder moeite. De Fransman had een ace nodig om het punt over de streep te trekken.

11 uur 25. Goffin dropt en wint: 4-2. Goffin neemt de match in handen. Onze landgenoot bepaalt het tempo. Hij wint het punt dankzij een heerlijke drop. Chardy kan niet reageren.

11 uur 21. Voorsprong voor Goffin: 3-2. Goffin neemt afstand van Chardy. Zijn return is goed, waardoor hij de Fransman onder druk zet. Onze landgenoot had 2 breakpunten, het tweede was het goeie.