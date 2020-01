10 dubbele fouten doen Bonaventure de das om in Auckland

Bonaventure is de nummer 116 van de wereld, Cornet de nummer 57. De 25-jarige Belgische maakte de beste start en zorgde voor de enige break in de eerste set: 6-4. Maar daarna begon haar opslag te sputteren. Ze sloeg liefst 10 dubbele fouten en gaf in de 2e set 4 keer haar opslag uit handen, in de 3e set nog 3 keer.

Cornet deed wel goed mee met de breaks, want de Française verloor in de laatste 2 sets telkens 1 keer minder haar opslag. Twee keer kwam Bonaventure 0-1 voor na een break, maar ze kon het dus niet volhouden.

In de 2e ronde moet Cornet aan de bak tegen de Kroatische Petra Martic (WTA-15). Later op de dag komen ook Alison Van Uytvanck (WTA-47) en qualifier Greet Minnen (WTA-109) in actie in de eerste ronde van de ASB Classic.

Van Uytvanck treft de Duitse Laura Siegemund (WTA-73). Minnen staat met vierde reekshoofd Julia Görges (WTA-41) eveneens tegenover een Duitse. Görges won het toernooi de voorbije 2 jaar.

Kirsten Flipkens (WTA-72) verloor gisteren in de eerste ronde met twee keer 7-5 van de Canadese Eugenie Bouchard (WTA 262).