Mertens opent WTA Elite Trophy met winst tegen Griekse

Voor Elise Mertens (WTA-18) en Maria Sakkari (WTA-22) was het niet hun eerste ontmoeting van 2019. De Griekse was eerder dit jaar te sterk voor Mertens in het graveltoernooi van Rabat.

In Zhuhai (China) was Mertens wel de sterkste. De Belgische klaarde de klus in 3 sets na 1u en 44 minuten op de baan. Daarmee is het toernooi afgelopen voor Sakkari, die dinsdag ook haar eerste partij in de groep verloren had.

Elise Mertens maakt wel nog kans om door te stoten naar de volgende ronde. Een rechtstreeks duel met haar vaste dubbelpartner Arina Sabalenka zal vrijdag beslissen over de kwalificatie. Volgende week spelen Mertens en Sabalenka samen het dubbelspelen op de WTA-finales.