VIDEO: Naomi Osaka troeft nummer 1 Barty af in finale in Peking

Voor Osaka is het de derde titel van 2019 na de Australian Open en... Osaka. Het is haar 5e trofee in totaal, nadat ze vorig jaar helemaal doorgebroken was met successen in Indian Wells en de US Open.

Osaka klopte in de kwartfinale US Open-laureate Bianca Andreescu en in de halve finale titelverdedigster Caroline Wozniacki.

Ondanks het verlies verstevigt Barty haar nummer 1-positie, omdat eerste achtervolger Karolina Pliskova al in de eerste ronde sneuvelde. Barty ging voor haar 7e titel. Dit jaar was ze al de beste in Miami, Roland Garros en Birmingham.