Kirsten Flipkens raakt niet voorbij derde reekshoofd Bencic in Moskou

Het was het vierde duel tussen de 33-jarige Flipkens, die in Moskou kwalificaties speelde, en de 22-jarige Bencic. De Zwitserse leidt nu met 3-1. In de halve finales neemt ze het op tegen de Française Kristina Mladenovic (WTA 45). Die ging met 6-4, 2-6 en 6-1 voorbij de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 8), het tweede reekshoofd.

Voor Kirsten Flipkens zit de VTB Kremlin Cup er nog niet op. Aan de zijde van de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands zit ze immers nog in het dubbeltoernooi. Later op de dag treft het duo in de halve finales Mladenovic en de Hongaarse Timea Babos. Die vormen het eerste reekshoofd.