Goffin trakteert zichzelf in Tokio op halve finale tegen Djokovic

Chung had in zijn achtste finale de Kroaat Marin Cilic verslagen, maar dat niveau haalde de Zuid-Koreaan niet tegen Goffin. Onze landgenoot speelde secuur en dwingend op zijn eigen opslag. Met twee breaks in elke set was het verzet van Chun gebroken.

Na minder dan een uur kreeg Goffin drie setpunten op een rij, maar verrassend genoeg kon de Zuid-Koreaan nog even aanklampen. Het vierde setpunt was het goede: 6-2, 6-2. Goffin was in 2016 verliezend finalist in Tokio en schreef het toernooi op zijn naam in 2017.

Als hij dat ook dit jaar wil doen, dan moet Goffin voorbij Novak Djokovic. De nummer 1 van de wereld maakte in zijn kwartfinale brandhout van Lucas Pouille. Al zeven keer stonden Goffin en Djokovic tegenover elkaar. De 32-jarige Serviër was daarvan zes keer de beste.