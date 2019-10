David Goffin is maatje te groot voor Gasquet in Shanghai

De partij tussen David Goffin en Richard Gasquet was een heruitgave van de halve finale van het ATP-toernooi van Cincinatti. Toen trok Goffin aan het langste eind, om uiteindelijk de finale te verliezen van de Rus Daniil Medvedev.

Dat zelfde scenario speelde zich dinsdag ook af in Shanghai, al gunde Goffin zijn tegenstander dit keer nog enkele spelletjes minder. Na minder dan een uur tennissen stond er 6-2 en 6-3 op het scorebord.

In de tweede ronde neemt Goffin het op tegen de Kazak Michail Koekoesjkin. Die klopte in zijn eerste ronde de Serviër Kecmanovic. In de 3e ronde wacht mogelijk Roger Federer.